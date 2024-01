Freundlicher Handel in Europa: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 gewann am Donnerstag an Wert.

Der STOXX 50 gewann im STOXX-Handel letztendlich 0,76 Prozent auf 4 108,85 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,240 Prozent höher bei 4 087,72 Punkten in den Handel, nach 4 077,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 080,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 109,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,229 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, lag der STOXX 50 bei 4 019,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 850,66 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.01.2023, den Stand von 3 780,07 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 2,41 Prozent auf 35,24 EUR), UBS (+ 1,72 Prozent auf 25,38 CHF), National Grid (+ 1,51 Prozent auf 10,79 GBP), RELX (+ 1,47 Prozent auf 31,07 GBP) und BAT (+ 1,44 Prozent auf 23,67 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 438,50 CHF), Nestlé (-0,53 Prozent auf 98,77 CHF), SAP SE (-0,50 Prozent auf 136,44 EUR), Rio Tinto (-0,42 Prozent auf 57,54 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,39 Prozent auf 44,18 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 916 137 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 416,902 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

2024 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

