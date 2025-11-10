Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 1,65 Prozent fester bei 4 785,14 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,652 Prozent auf 4 738,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 707,56 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 738,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 789,62 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 701,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 477,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 287,00 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 10,29 Prozent zu Buche. Bei 4 826,72 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 5,21 Prozent auf 18,17 GBP), Roche (+ 3,91 Prozent auf 278,90 CHF), UniCredit (+ 3,78 Prozent auf 65,54 EUR), Siemens (+ 3,54 Prozent auf 245,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 3,37 Prozent auf 5,77 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,14 Prozent auf 90,72 GBP), Unilever (-0,63 Prozent auf 45,89 GBP), National Grid (-0,47 Prozent auf 11,65 GBP), RELX (-0,44 Prozent auf 31,80 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 26,69 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 16 897 819 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 337,523 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 6,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

