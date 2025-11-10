Unilever Aktie

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

Marktbericht 10.11.2025 15:59:00

Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags fester

Heutiger Marktbericht zum STOXX 50.

Um 15:41 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,55 Prozent auf 4 780,34 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,652 Prozent auf 4 738,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 707,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 787,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 738,27 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.10.2025, den Wert von 4 701,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 477,47 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 287,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,18 Prozent nach oben. Bei 4 826,72 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Diageo (+ 5,10 Prozent auf 18,15 GBP), Roche (+ 4,73 Prozent auf 281,10 CHF), Siemens (+ 4,09 Prozent auf 247,00 EUR), UniCredit (+ 3,44 Prozent auf 65,32 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,94 Prozent auf 5,75 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,27 Prozent auf 90,60 GBP), RELX (-1,00 Prozent auf 31,62 GBP), Unilever (-0,87 Prozent auf 45,78 GBP), National Grid (-0,47 Prozent auf 11,65 GBP) und GSK (-0,20 Prozent auf 17,65 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 654 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 337,523 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 6,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

