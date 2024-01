Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag stärker

Der SDAX verzeichnet am Montag Kursgewinne.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 13 580,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 111,516 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,046 Prozent höher bei 13 540,34 Punkten, nach 13 534,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 13 411,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 588,75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 167,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 678,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, betrug der SDAX-Kurs 12 498,45 Punkte.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,69 Prozent auf 42,42 EUR), Nagarro SE (+ 4,50 Prozent auf 89,40 EUR), Schaeffler (+ 2,95 Prozent auf 5,59 EUR), MorphoSys (+ 2,60 Prozent auf 36,35 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,53 Prozent auf 15,02 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen NORMA Group SE (-2,68 Prozent auf 15,26 EUR), Befesa (-2,32 Prozent auf 32,84 EUR), Salzgitter (-1,71 Prozent auf 26,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,70 Prozent auf 27,68 EUR) und Klöckner (-1,64 Prozent auf 6,89 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX ist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 531 769 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 10,270 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

