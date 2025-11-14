Hypoport Aktie
|111,20EUR
|-1,40EUR
|-1,24%
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 260 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas kappte am Donnerstagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht seine Schätzungen für den Finanzdienstleister. Vorausschauend rechnet er aber mit einer positiven Ergebnisentwicklung. Die Aktienbewertung hält er zudem für attraktiv./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111,20 €
|
Abst. Kursziel*:
79,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79,86%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|111,20
|-1,24%
