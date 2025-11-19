Hypoport Aktie
|115,20EUR
|6,60EUR
|6,08%
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
291,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114,20 €
|
Abst. Kursziel*:
154,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
152,60%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SEmehr Nachrichten
|
11:19
|AKTIE IM FOKUS: Hypoport an SDax-Spitze - Aktienrückkauf sorgt für Erholung (dpa-AFX)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
18.11.25
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE resolves Share Buyback Programme with a volume of up to EUR 10 million (EQS Group)
|
18.11.25
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE beschließt Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro (EQS Group)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.11.25
|SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
10.11.25
|Hypoport-Aktie erholt sich: Hypoport bestätigt Q3-Zahlen und Umsatzprognose für 2025 (dpa-AFX)
|
10.11.25
|ROUNDUP: Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft (dpa-AFX)