Hypoport Aktie
|109,00EUR
|-3,60EUR
|-3,20%
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Diese hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei dem Finanzdienstleister zeichne sich nach der Ende Oktober gekappten Umsatzprognose nun zukünftiges weiteres Wachstum am Horizont ab./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
318,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
109,00 €
|
Abst. Kursziel*:
191,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
109,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
191,74%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SEmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.11.25
|SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
10.11.25
|Hypoport-Aktie erholt sich: Hypoport bestätigt Q3-Zahlen und Umsatzprognose für 2025 (dpa-AFX)
|
10.11.25
|ROUNDUP: Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft (dpa-AFX)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Hypoport mit Erholungsversuch nach finalen Quartalszahlen (dpa-AFX)
|
10.11.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.11.25
|EQS-News: Hypoport Delivers Profitable Growth in 9M/25 (EQS Group)
