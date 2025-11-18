HAMBORNER REIT Aktie

4,53EUR -0,11EUR -2,27%
HAMBORNER REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 12:37:15

HAMBORNER REIT Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,30 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach soliden operativen Neunmonatszahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Gewerbeimmobilien-Spezialisten aktualisiert, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. In den kommenden Jahren sei das Wachstumspotenzial überschaubar. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf das Kurspotenzial der Aktie./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,49 € 		Abst. Kursziel*:
55,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,70%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HAMBORNER REITmehr Nachrichten