HAMBORNER REIT Aktie
|4,89EUR
|-0,24EUR
|-4,68%
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Das dritte Quartal des Immobilienunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ habe sich das Geschäft günstig entwickelt. Hemmschuh für den Kurs sei aber das Verhältnis zwischen Nettofinanzverbindlichkeiten und dem Marktwert der Immobilien (LTV)./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,77 €
|
Abst. Kursziel*:
53,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,28%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
