HAMBORNER REIT Aktie
|5,81EUR
|0,02EUR
|0,35%
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,15 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den soliden Halbjahreszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten habe er alle neuen Informationen in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
