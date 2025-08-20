HAMBORNER REIT Aktie

5,81EUR 0,02EUR 0,35%
HAMBORNER REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.08.2025 09:28:32

HAMBORNER REIT Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,15 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den soliden Halbjahreszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten habe er alle neuen Informationen in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/mne/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,82 € 		Abst. Kursziel*:
25,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,65%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HAMBORNER REITmehr Nachrichten