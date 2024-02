Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,18 Prozent fester bei 3 354,08 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 508,102 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 3 352,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 348,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 359,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 345,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 3 226,36 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 06.11.2023, einen Wert von 2 942,51 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 06.02.2023, einen Stand von 3 308,46 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,887 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 377,63 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 15,12 Prozent auf 66,08 EUR), Siltronic (+ 1,20 Prozent auf 88,20 EUR), EVOTEC SE (+ 1,09 Prozent auf 13,40 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,66 Prozent auf 39,54 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,54 Prozent auf 19,50 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen ADTRAN (-1,94 Prozent auf 6,57 USD), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 45,90 EUR), Infineon (-1,31 Prozent auf 34,20 EUR), Energiekontor (-1,24 Prozent auf 71,60 EUR) und CANCOM SE (-0,87 Prozent auf 29,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 183 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 191,410 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX weist die freenet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

