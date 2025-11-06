freenet Aktie
|27,12EUR
|-0,06EUR
|-0,22%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
06.11.2025 12:05:43
freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien durchwachsen, schrieb Polo Tang am Mittwochabend. Es gebe allerdings Hinweise auf einen Turnaround./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Neutral
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27,00 €
|
Abst. Kursziel*:
9,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
27,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,78%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|27,06
|-0,44%
