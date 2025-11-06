freenet Aktie
|27,00EUR
|-0,18EUR
|-0,66%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter habe die Erwartungen "unschön" übertroffen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwochabend nach den Quartalszahlen. Maue Mobilfunkumsätze bedürften einer genaueren Prüfung. Hinsichtlich der Jahresziele bleibe Freenet aber auf Kurs./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Outperform
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39,40 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
26,34 €
|
Abst. Kursziel*:
49,58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
27,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,93%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten
|
12:27
|XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
12:23
|ROUNDUP: Freenet steigert operatives Ergebnis - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
09:30
|XETRA-Handel TecDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Freenet steigert operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu freenet AGmehr Analysen
|12:05
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:07
|freenet Buy
|Warburg Research
|06:40
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:05
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:07
|freenet Buy
|Warburg Research
|06:40
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:07
|freenet Buy
|Warburg Research
|06:40
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:05
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|27,06
|-0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:30
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|12:27
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:25
|Diageo Buy
|UBS AG
|12:24
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|12:21
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:05
|freenet Neutral
|UBS AG
|12:05
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|12:04
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|12:03
|National Grid Neutral
|UBS AG
|12:03
|BASF Neutral
|UBS AG
|12:02
|BMW Buy
|UBS AG
|12:02
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:01
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11:52
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|11:47
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|11:47
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:43
|Continental Buy
|UBS AG
|11:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:35
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:34
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:34
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:33
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:33
|GEA Buy
|UBS AG
|11:32
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:31
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:07
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|10:54
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:54
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Zalando Buy
|Warburg Research
|10:23
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10:22
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG