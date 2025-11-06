HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 34,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Bericht habe das Bild aus dem Vorquartal bestätigt: das Mobilfunkgeschäft sei ziemlich schwach, der TV-Bereich mit waipu.tv dagegen stark, schrieb Simon Stippig am Donnerstag. Letzteres habe für ein positives operatives Ergebnis gesorgt./rob/ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



