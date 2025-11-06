freenet Aktie

27,00EUR -0,18EUR -0,66%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

06.11.2025 10:07:12

freenet Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 34,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Bericht habe das Bild aus dem Vorquartal bestätigt: das Mobilfunkgeschäft sei ziemlich schwach, der TV-Bereich mit waipu.tv dagegen stark, schrieb Simon Stippig am Donnerstag. Letzteres habe für ein positives operatives Ergebnis gesorgt./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,08 € 		Abst. Kursziel*:
28,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,26%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

