freenet Aktie

27,88EUR 0,16EUR 0,58%
freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

10.11.2025 17:22:30

freenet Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet nach der Vorlage von Zahlen zu den ersten neun Monaten auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Der Bericht sei solide ausgefallen und den Ausblick habe der Telekomanbieter bestätigt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Kaufen
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
28,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
27,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

