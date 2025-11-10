freenet Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet nach der Vorlage von Zahlen zu den ersten neun Monaten auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Der Bericht sei solide ausgefallen und den Ausblick habe der Telekomanbieter bestätigt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
