Freundlicher Handel in London: FTSE 100 klettert zum Handelsstart

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den FTSE 100 auch am fünften Tag der Woche aufwärts.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,61 Prozent auf 7 676,69 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,364 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 630,02 Punkten, nach 7 630,02 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 679,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 630,02 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0,384 Prozent. Vor einem Monat, am 01.02.2024, wies der FTSE 100 7 622,16 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 529,35 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 01.03.2023, den Wert von 7 914,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 0,581 Prozent ein. Bei 7 764,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Pearson (+ 2,50 Prozent auf 9,85 GBP), Airtel Africa (+ 2,36 Prozent auf 0,97 GBP), Segro (+ 2,29 Prozent auf 8,65 GBP), Vodafone Group (+ 2,21 Prozent auf 0,71 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 2,06 Prozent auf 0,48 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen IMI (-2,31 Prozent auf 16,93 GBP), Rightmove (-2,12 Prozent auf 5,55 GBP), Frasers Group (-0,80 Prozent auf 8,03 GBP), RELX (-0,72 Prozent auf 34,36 GBP) und GSK (-0,42 Prozent auf 16,58 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 5 466 288 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 184,866 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 Prozent an der Spitze im Index.

