Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Am Donnerstag tendierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,29 Prozent höher bei 7 684,49 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,394 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 662,51 Punkten, nach 7 662,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 651,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 702,86 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,353 Prozent nach. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 22.01.2024, einen Stand von 7 487,71 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, bei 7 469,51 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.02.2023, den Wert von 7 930,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,480 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 7 764,37 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Beazley (+ 8,93 Prozent auf 6,34 GBP), Rolls-Royce (+ 8,29 Prozent auf 3,57 GBP), Lloyds Banking Group (+ 6,16) Prozent auf 0,46 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 4,51 Prozent auf 7,97 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 4,28 Prozent auf 20,83 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen WPP 2012 (-6,38 Prozent auf 7,31 GBP), Endeavour Mining (-5,81 Prozent auf 21,40 CAD), Tesco (-3,05 Prozent auf 2,77 GBP), Land Securities Group (-2,51 Prozent auf 6,30 GBP) und J Sainsbury (-2,01 Prozent auf 2,54 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 345 363 138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 187,366 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at