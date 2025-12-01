FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 645,578 International Consolidated Airlines-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 923,82 EUR, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 28.11.2025 auf 4,53 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 192,38 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich jüngst auf 20,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at