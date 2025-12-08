International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
Lohnender International Consolidated Airlines-Einstieg?
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,78 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5 610,098 International Consolidated Airlines-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 4,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 802,24 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 148,02 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für International Consolidated Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 20,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|07:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
