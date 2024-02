Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Der Dow Jones hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:59 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 38 484,52 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 11,541 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,440 Prozent auf 38 298,23 Punkte an der Kurstafel, nach 38 467,31 Punkten am Vortag.

Bei 38 426,78 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 588,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,967 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 37 689,54 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wurde der Dow Jones auf 33 052,87 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, stand der Dow Jones noch bei 34 086,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,04 Prozent aufwärts. 38 588,86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 3,76 Prozent auf 207,98 USD), Goldman Sachs (+ 1,40 Prozent auf 392,28 USD), Walmart (+ 1,03 Prozent auf 167,29 USD), Coca-Cola (+ 0,92 Prozent auf 60,45 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,90 Prozent auf 177,85 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-2,25 Prozent auf 51,07 USD), Apple (-1,26 Prozent auf 185,68 USD), Salesforce (-1,09 Prozent auf 284,60 USD), Honeywell (-0,70 Prozent auf 204,45 USD) und Verizon (-0,69 Prozent auf 42,18 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Microsoft-Aktie. 1 998 465 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,816 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,66 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at