Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,35 Prozent stärker bei 15 055,65 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,935 Prozent auf 14 994,52 Punkte an der Kurstafel, nach 14 855,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 066,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 911,11 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,989 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 905,19 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 13 314,30 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 10 957,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,96 Prozent nach oben. Bei 15 066,81 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 16,99 Prozent auf 0,11 USD), Nektar Therapeutics (+ 11,43 Prozent auf 0,55 USD), Innodata (+ 7,88 Prozent auf 8,21 USD), JetBlue Airways (+ 7,79 Prozent auf 5,05 USD) und Atrion (+ 7,68 Prozent auf 331,99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Cutera (-17,12 Prozent auf 3,03 USD), Century Casinos (-13,93 Prozent auf 3,62 USD), Sify (-11,43 Prozent auf 1,55 USD), Dixie Group (-8,24 Prozent auf 0,62 USD) und Ceragon Networks (-6,67 Prozent auf 2,52 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 671 797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,664 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

2024 verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 43,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

