Freundlicher Handel in Wien: ATX beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Freitag notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,99 Prozent fester bei 3 689,71 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 119,176 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,010 Prozent tiefer bei 3 653,24 Punkten, nach 3 653,59 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 651,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 693,67 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,72 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.07.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 685,90 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 3 767,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 098,59 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,14 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 2,00 Prozent auf 58,65 EUR), Vienna Insurance (+ 1,65 Prozent auf 30,75 EUR), Wienerberger (+ 1,56 Prozent auf 30,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,34 Prozent auf 17,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Mayr-Melnhof Karton (-0,96 Prozent auf 103,40 EUR), Lenzing (-0,93 Prozent auf 31,80 EUR), Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,50 EUR), IMMOFINANZ (-0,16 Prozent auf 30,80 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 30,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 535 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,734 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at