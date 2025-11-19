Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Kursziel unverändert
|
19.11.2025 17:53:00
Verbund-Aktie gibt nach: Deutsche Bank bleibt bei "Sell"-Einstufung
Leichte Anpassungen gab es bei den Gewinnschätzungen. So wird für 2025 nun ein Gewinn je Aktie von 4,16 nach zuvor 4,28 Euro erwartet. Die Prognosen für 2026 und 2027 belaufen sich auf 3,45 bzw. 3,66 Euro je Anteilsschein.
Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,11 Euro für 2025, sowie 1,73 bzw. 1,83 Euro für 2026 bzw. 2027.
Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse schlussendlich 0,39 Prozent tiefer bei 63,15 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
APA
