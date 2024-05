Freundlicher Handel in Wien: ATX-Börsianer greifen zu

Das macht das Börsenbarometer in Wien nachmittags.

Um 15:38 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,19 Prozent auf 3 757,48 Punkte zu. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 120,310 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 749,38 Zählern und damit 0,029 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 750,48 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 745,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 764,40 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wurde der ATX mit 3 537,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 395,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der ATX auf 3 161,59 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,12 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 764,40 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 1,61 Prozent auf 26,56 EUR), Verbund (+ 1,52 Prozent auf 73,45 EUR), Andritz (+ 1,29 Prozent auf 54,95 EUR), Lenzing (+ 1,12 Prozent auf 36,05 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,00 Prozent auf 45,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-1,77 Prozent auf 22,20 EUR), Raiffeisen (-1,36 Prozent auf 17,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,68 Prozent auf 117,20 EUR), Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,70 EUR) und IMMOFINANZ (-0,42 Prozent auf 23,75 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 182 563 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,136 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at