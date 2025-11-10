voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Lohnender voestalpine-Einstieg?
|
10.11.2025 10:03:57
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Verlust hätte ein voestalpine-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der voestalpine-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,00 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30,303 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.11.2025 980,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,34 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 980,00 EUR, was einer negativen Performance von 2,00 Prozent entspricht.
voestalpine war somit zuletzt am Markt 5,54 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: voestalpine AG
Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|ATX Prime aktuell: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Wien: ATX am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25