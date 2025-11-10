ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Verlust hätte ein voestalpine-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der voestalpine-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,00 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30,303 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.11.2025 980,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,34 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 980,00 EUR, was einer negativen Performance von 2,00 Prozent entspricht.

voestalpine war somit zuletzt am Markt 5,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at