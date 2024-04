Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am Montagmorgen.

Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,24 Prozent höher bei 11 406,60 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,239 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,400 Prozent stärker bei 11 425,10 Punkten, nach 11 379,58 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 429,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 401,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.03.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 676,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, notierte der SMI bei 11 207,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, notierte der SMI bei 11 342,86 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 2,12 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Swiss Life (+ 1,22 Prozent auf 628,80 CHF), Richemont (+ 1,05 Prozent auf 129,40 CHF), Swiss Re (+ 0,71 Prozent auf 106,75 CHF), UBS (+ 0,65 Prozent auf 26,52 CHF) und Alcon (+ 0,62 Prozent auf 74,64 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-5,85 Prozent auf 75,06 CHF), Givaudan (-0,49 Prozent auf 3 897,00 CHF), Lonza (-0,45 Prozent auf 532,60 CHF), Swisscom (-0,29 Prozent auf 516,50 CHF) und Nestlé (-0,17 Prozent auf 92,88 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 295 792 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 250,361 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,60 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

