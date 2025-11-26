Nestlé Aktie

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

Nestlé-Investition im Blick 26.11.2025 10:03:57

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nestlé-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nestlé-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Nestlé-Aktie an diesem Tag bei 76,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Nestlé-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,316 Nestlé-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,17 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 25.11.2025 auf 79,93 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,17 Prozent erhöht.

Insgesamt war Nestlé zuletzt 203,75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

07:46 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
12.11.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nestlé SA (Nestle) 85,10 -0,14%

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

