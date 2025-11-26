Nestlé Aktie
26.11.2025 10:03:57
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nestlé-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Nestlé-Aktie an diesem Tag bei 76,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Nestlé-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,316 Nestlé-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,17 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 25.11.2025 auf 79,93 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,17 Prozent erhöht.
Insgesamt war Nestlé zuletzt 203,75 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
