RELX Aktie

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

Index-Performance im Blick 26.11.2025 15:59:23

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester

Der STOXX 50 entwickelt sich aktuell positiv.

Um 15:42 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,96 Prozent auf 4 788,27 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 4 750,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 742,54 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 790,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 748,97 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,51 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4 783,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 562,45 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Stand von 4 291,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,36 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 1,65 Prozent auf 30,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 56,64 CHF), Allianz (+ 1,47 Prozent auf 372,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,33 Prozent auf 1 487,50 EUR) und HSBC (+ 1,20 Prozent auf 10,63 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Diageo (-0,73 Prozent auf 17,21 GBP), Roche (-0,70 Prozent auf 311,40 CHF), RELX (-0,52 Prozent auf 30,43 GBP), Nestlé (-0,48 Prozent auf 79,55 CHF) und Unilever (-0,40 Prozent auf 45,34 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 19 167 920 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 332,872 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Mit 7,02 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

05.11.25 RELX Outperform Bernstein Research
24.10.25 RELX Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 RELX Buy UBS AG
11.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 61,16 1,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 373,20 0,11% Allianz
ASML NV 900,50 0,07% ASML NV
BNP Paribas S.A. 72,86 0,26% BNP Paribas S.A.
Diageo plc 19,60 0,26% Diageo plc
HSBC Holdings plc 12,26 0,00% HSBC Holdings plc
Nestlé SA (Nestle) 85,06 -0,23% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,46 -0,12% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 523,00 1,36% Rheinmetall AG
Roche AG (Genussschein) 311,10 -0,58% Roche AG (Genussschein)
Siemens AG 227,25 -0,29% Siemens AG
UBS 32,58 -0,88% UBS
Unilever plc 51,44 -0,23% Unilever plc

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 794,42 -0,08%

