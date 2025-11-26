RELX Aktie
26.11.2025 15:59:23
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester
Um 15:42 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,96 Prozent auf 4 788,27 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 4 750,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 742,54 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 790,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 748,97 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,51 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4 783,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 562,45 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Stand von 4 291,52 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,36 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 1,65 Prozent auf 30,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 56,64 CHF), Allianz (+ 1,47 Prozent auf 372,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,33 Prozent auf 1 487,50 EUR) und HSBC (+ 1,20 Prozent auf 10,63 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Diageo (-0,73 Prozent auf 17,21 GBP), Roche (-0,70 Prozent auf 311,40 CHF), RELX (-0,52 Prozent auf 30,43 GBP), Nestlé (-0,48 Prozent auf 79,55 CHF) und Unilever (-0,40 Prozent auf 45,34 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 19 167 920 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 332,872 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Mit 7,02 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Analysen
|05.11.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|61,16
|1,26%
|Allianz
|373,20
|0,11%
|ASML NV
|900,50
|0,07%
|BNP Paribas S.A.
|72,86
|0,26%
|Diageo plc
|19,60
|0,26%
|HSBC Holdings plc
|12,26
|0,00%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,06
|-0,23%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,46
|-0,12%
|Rheinmetall AG
|1 523,00
|1,36%
|Roche AG (Genussschein)
|311,10
|-0,58%
|Siemens AG
|227,25
|-0,29%
|UBS
|32,58
|-0,88%
|Unilever plc
|51,44
|-0,23%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 794,42
|-0,08%
