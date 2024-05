Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt zum Handelsstart

Am Dienstag klettert der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,05 Prozent auf 11 966,73 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,261 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,186 Prozent auf 11 982,76 Punkte an der Kurstafel, nach 11 960,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 986,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11 965,90 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 344,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der SMI 11 414,38 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, betrug der SMI-Kurs 11 434,24 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,13 Prozent. Bei 12 050,29 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,11 Prozent auf 4 299,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,44 Prozent auf 252,00 CHF), Swiss Re (+ 0,40 Prozent auf 112,95 CHF), Sika (+ 0,39 Prozent auf 285,90 CHF) und Roche (+ 0,26 Prozent auf 230,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-0,73 Prozent auf 86,70 CHF), Novartis (-0,45 Prozent auf 91,62 CHF), Swisscom (-0,12 Prozent auf 490,60 CHF), Alcon (-0,10 Prozent auf 82,20 CHF) und Partners Group (-0,08 Prozent auf 1 228,00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 146 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,023 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

