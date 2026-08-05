Freundlicher Handel: MDAX startet mit Gewinnen

Der MDAX bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,72 Prozent auf 32 794,07 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 358,137 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,338 Prozent auf 32 670,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 559,91 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 669,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 32 827,33 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Wert von 32 994,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der MDAX mit 31 132,72 Punkten berechnet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 30 824,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,86 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 5,31 Prozent auf 95,25 EUR), Salzgitter (+ 2,82 Prozent auf 56,50 EUR), KION GROUP (+ 2,61 Prozent auf 41,70 EUR), Aurubis (+ 2,28 Prozent auf 193,00 EUR) und Lufthansa (+ 2,00 Prozent auf 8,65 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,89 Prozent auf 78,00 EUR), TAG Immobilien (-0,64 Prozent auf 14,03 EUR), HELLA GmbH (-0,56 Prozent auf 70,60 EUR), LEG Immobilien (-0,47 Prozent auf 52,95 EUR) und Aroundtown SA (-0,27 Prozent auf 2,21 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 921 579 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,909 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at