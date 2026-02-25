HELLA Aktie
|83,30EUR
|-0,10EUR
|-0,12%
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
25.02.2026 11:15:34
HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi nahm in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Anpassungen an die Zahlen des Autozulieferers und den Kapitalmarkttag der Mutter Forvia vor./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
83,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
83,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,97%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse