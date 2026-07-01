HELLA Aktie
|72,80EUR
|1,50EUR
|2,10%
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hella mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Autoscheinwerfer-Spezialisten am 30. Juli dürften eine Steigerung der Umsätze, Gewinne und Barmittelzuflüsse gegenüber dem Jahresauftakt belegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Damit wäre Hella auf einem guten Weg zu den Jahreszielen. Das Management dürfte aber vorsichtig bleiben und am Ausblick festhalten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
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Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
72,50 €
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Abst. Kursziel*:
-3,45%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
72,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
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Analyst Name::
Christoph Laskawi
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KGV*:
-
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