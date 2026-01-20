HELLA Aktie
|78,20EUR
|0,40EUR
|0,51%
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella vor Eckdaten zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Beleuchtungstechnik-Anbieter dürfte die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal gesteigert haben und einen Jahresabschluss insgesamt im Einklang mit den Markterwartungen vorlegen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,79%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,49%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
