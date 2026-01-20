HELLA Aktie

78,20EUR 0,40EUR 0,51%
HELLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

20.01.2026 11:12:07

HELLA GmbHCo Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella vor Eckdaten zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Beleuchtungstechnik-Anbieter dürfte die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal gesteigert haben und einen Jahresabschluss insgesamt im Einklang mit den Markterwartungen vorlegen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
77,60 € 		Abst. Kursziel*:
-9,79%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,49%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:12 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
28.07.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
27.06.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
11:12 Fresenius Buy UBS AG
11:12 HELLA Hold Deutsche Bank AG
11:11 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11:10 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
11:10 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:10 Deutsche Bank Hold Warburg Research
11:07 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:02 DocMorris Add Baader Bank
11:02 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
10:42 Douglas Buy Deutsche Bank AG
10:42 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:40 BASF Outperform Bernstein Research
10:29 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:22 Renault Hold Deutsche Bank AG
10:22 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
10:01 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
09:55 Danone Sell Deutsche Bank AG
09:54 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
09:32 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
09:05 Volvo AB Buy UBS AG
09:03 TRATON Buy UBS AG
08:54 Siemens Energy Sell UBS AG
08:50 KION GROUP Buy UBS AG
08:50 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08:50 KRONES Buy UBS AG
08:50 Schneider Electric Buy UBS AG
08:50 Siemens Buy UBS AG
08:49 GEA Buy UBS AG
08:49 Daimler Truck Neutral UBS AG
08:49 Alstom Neutral UBS AG
08:15 ABB Neutral UBS AG
08:07 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
08:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
07:44 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07:34 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:24 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:17 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:11 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
07:08 Douglas Neutral UBS AG
07:07 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:05 Bayer Overweight Barclays Capital
06:53 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
06:52 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:51 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
