Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert zum Start

Der NASDAQ 100 bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

Um 16:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,57 Prozent aufwärts auf 25 035,76 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent höher bei 25 031,49 Punkten, nach 24 647,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 080,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 921,45 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,25 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 18.11.2025, einen Stand von 24 503,10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 454,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 209,31 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 19,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 15,10 Prozent auf 259,57 USD), Lam Research (+ 7,48 Prozent auf 166,57 USD), lululemon athletica (+ 6,33 Prozent auf 221,02 USD), AppLovin (+ 4,90 Prozent auf 689,31 USD) und Starbucks (+ 4,41 Prozent auf 88,97 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil PayPal (-2,96 Prozent auf 50,82 EUR), Diamondback Energy (-1,79 Prozent auf 151,31 USD), Comcast (-1,40 Prozent auf 29,90 USD), Apple (-1,11 Prozent auf 268,82 USD) und Automatic Data Processing (-0,93 Prozent auf 263,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 782 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,677 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2025 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

