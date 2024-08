Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,54 Prozent auf 19 827,08 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,196 Prozent auf 19 758,47 Punkte an der Kurstafel, nach 19 719,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 690,64 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 885,34 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,56 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19 522,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 713,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 14 936,69 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 19,84 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 20 690,97 Punkte. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 7,41 Prozent auf 3,48 USD), Ross Stores (+ 4,54 Prozent auf 154,41 USD), Constellation Energy (+ 3,04 Prozent auf 196,52 USD), eBay (+ 2,49 Prozent auf 58,36 USD) und Analog Devices (+ 2,39 Prozent auf 228,84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen JDcom (-5,34 Prozent auf 26,69 USD), Palo Alto Networks (-2,28 Prozent auf 359,61 USD), Warner Bros Discovery (-1,22 Prozent auf 7,68 USD), Alphabet A (ex Google) (-0,95 Prozent auf 165,59 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,90 Prozent auf 167,44 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20 066 096 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,090 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at