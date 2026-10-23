Schwacher Handel: FTSE 100 sackt ab

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag im Minus.

Am Freitag sinkt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,51 Prozent auf 10 669,87 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,260 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 724,72 Punkten in den Handel, nach 10 725,03 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 656,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 748,42 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,95 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 10 705,26 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 10 639,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 578,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,22 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Coca-Cola European Partners (+ 3,57 Prozent auf 114,23 USD), Ithaca Energy (+ 2,45 Prozent auf 2,97 GBP), BP (+ 2,16 Prozent auf 6,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,80 Prozent auf 39,59 GBP) und Anglo American (+ 1,77 Prozent auf 36,89 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Rolls-Royce (-5,81 Prozent auf 11,86 GBP), Burberry (-3,36 Prozent auf 10,51 GBP), Computacenter (-3,35 Prozent auf 46,68 GBP), Metlen Energy Metals (-2,27 Prozent auf 47,40 EUR) und Diploma (-2,13 Prozent auf 71,05 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 16 062 488 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,115 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at