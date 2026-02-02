Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus

Am Montag legt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,66 Prozent auf 23 617,08 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,389 Prozent auf 23 370,55 Punkte an der Kurstafel, nach 23 461,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 651,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23 356,40 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 23 235,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 23 724,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 19 627,44 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 16,24 Prozent auf 21,55 USD), Geron (+ 9,12 Prozent auf 1,50 USD), Computer Programs and Systems (+ 9,10 Prozent auf 21,11 USD), Rambus (+ 8,88 Prozent auf 123,94 USD) und Covenant Transport (+ 7,11 Prozent auf 26,35 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil IDEXX Laboratories (-5,82 Prozent auf 631,47 USD), Deckers Outdoor (-4,06 Prozent auf 114,49 USD), TransAct Technologies (-2,72 Prozent auf 3,58 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,14 Prozent auf 146,51 USD) und AAON (-2,01 Prozent auf 89,23 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13 491 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,920 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

