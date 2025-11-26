Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NVIDIA-Aktie Investoren gebracht.

Am 25.11.2020 wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren NVIDIA-Anteile an diesem Tag 13,23 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NVIDIA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,559 NVIDIA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 435,84 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 25.11.2025 auf 177,82 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 13 435,84 USD, was einer positiven Performance von 1 243,58 Prozent entspricht.

NVIDIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,44 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at