NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Lohnende NVIDIA-Investition?
|
26.11.2025 16:04:10
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren verdient
Am 25.11.2020 wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren NVIDIA-Anteile an diesem Tag 13,23 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NVIDIA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,559 NVIDIA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 435,84 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 25.11.2025 auf 177,82 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 13 435,84 USD, was einer positiven Performance von 1 243,58 Prozent entspricht.
NVIDIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,44 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
08:32
|Boom um NVIDIA-Aktie: UBS rechnet mit langem KI-Schwung (finanzen.at)
|
06:00
|China’s tech giants take AI model training offshore to tap Nvidia chips (Financial Times)
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)