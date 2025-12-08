SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Zurich Insurance-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 556,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,973 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 575,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 341,48 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 10 341,48 CHF, was einer positiven Performance von 3,41 Prozent entspricht.

Zurich Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

