Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Performance im Blick
|
08.12.2025 10:04:39
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Zurich Insurance-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 556,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,973 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 575,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 341,48 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 10 341,48 CHF, was einer positiven Performance von 3,41 Prozent entspricht.
Zurich Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Zürich: SMI steigt mittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI mittags (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Analysen
|08:31
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|08:31
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|06.11.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|614,60
|-0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.