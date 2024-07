Freundlicher Handel: SMI schlussendlich freundlich

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Schlussendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,60 Prozent fester bei 12 333,93 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,401 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,701 Prozent auf 12 346,88 Punkte an der Kurstafel, nach 12 260,93 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 208,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 12 357,61 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0,017 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2024, betrug der SMI-Kurs 12 003,52 Punkte. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.04.2024, den Stand von 11 231,83 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, bei 10 976,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,42 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 5,83 Prozent auf 274,00 CHF), Nestlé (+ 1,08 Prozent auf 93,62 CHF), Swisscom (+ 0,38 Prozent auf 528,50 CHF), Novartis (+ 0,16 Prozent auf 99,06 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,15 Prozent auf 476,70 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-2,39 Prozent auf 80,18 CHF), Givaudan (-1,79 Prozent auf 4 217,00 CHF), Partners Group (-1,75 Prozent auf 1 208,00 CHF), Richemont (-1,52 Prozent auf 136,25 CHF) und Sonova (-1,25 Prozent auf 267,80 CHF) unter Druck.

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 163 145 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,815 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at