Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

So bewegte sich der STOXX 50 letztendlich.

Der STOXX 50 sprang im STOXX-Handel schlussendlich um 1,29 Prozent auf 4 371,69 Punkte an. In den Handel ging der STOXX 50 0,390 Prozent tiefer bei 4 299,32 Punkten, nach 4 316,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 297,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 374,01 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,29 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 07.02.2024, den Stand von 4 235,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, stand der STOXX 50 noch bei 4 029,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 896,88 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,84 Prozent aufwärts. Bei 4 374,01 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 2,56 Prozent auf 3,99 GBP), GSK (+ 2,27 Prozent auf 17,11 GBP), Richemont (+ 2,12 Prozent auf 144,50 CHF), SAP SE (+ 1,43 Prozent auf 177,78 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 1,40 Prozent auf 50,84 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Novartis (-3,60 Prozent auf 87,78 CHF), HSBC (-3,48 Prozent auf 5,91 GBP), Rio Tinto (-1,96 Prozent auf 49,76 GBP), Bayer (-0,90 Prozent auf 26,41 EUR) und Deutsche Telekom (-0,74 Prozent auf 22,08 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34 782 719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 511,376 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die Bayer-Aktie weist mit 4,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at