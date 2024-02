FTSE 100 aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Das macht das Börsenbarometer in London am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag steigt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,54 Prozent auf 7 671,89 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,395 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 630,57 Punkten, nach 7 630,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 7 610,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 672,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,482 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 7 733,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 342,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 761,11 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,643 Prozent zurück. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Diploma (+ 2,60 Prozent auf 33,45 GBP), Croda International (+ 1,98 Prozent auf 49,00 GBP), Glencore (+ 1,94 Prozent auf 4,29 GBP), Beazley (+ 1,84 Prozent auf 5,55 GBP) und Phoenix Group (+ 1,66 Prozent auf 5,14 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-4,51 Prozent auf 5,08 GBP), 3i (-2,62 Prozent auf 24,14 GBP), Next (-2,22 Prozent auf 82,80 GBP), Associated British Foods (-1,67 Prozent auf 23,02 GBP) und Ocado Group (-1,50 Prozent auf 5,38 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 23 811 594 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 192,335 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 10,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at