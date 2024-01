FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende

Am Dienstag fiel der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,48 Prozent auf 7 558,34 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 594,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 594,91 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 538,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 594,91 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, stand der FTSE 100 bei 7 576,36 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2023, den Stand von 7 630,63 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, bei 7 860,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,11 Prozent nach unten. Bei 7 764,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 538,85 Zählern markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Experian (+ 2,37 Prozent auf 32,00 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,91 Prozent auf 19,70 GBP), Compass Group (+ 1,37 Prozent auf 22,20 GBP), Burberry (+ 1,24 Prozent auf 12,27 GBP) und Next (+ 0,87 Prozent auf 85,58 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-5,25 Prozent auf 1,07 GBP), Fresnillo (-4,63 Prozent auf 5,03 GBP), Rightmove (-3,90 Prozent auf 5,43 GBP), Standard Chartered (-2,61 Prozent auf 5,89 GBP) und Barclays (-2,47 Prozent auf 1,41 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 57 481 140 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 195,379 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at