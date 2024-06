FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Letztendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,98 Prozent leichter bei 8 147,81 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,565 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 228,48 Punkte an der Kurstafel, nach 8 228,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 8 261,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 114,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 433,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 669,23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, einen Stand von 7 562,36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,52 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Hikma Pharmaceuticals (+ 2,23 Prozent auf 19,73 GBP), Rentokil Initial (+ 1,44 Prozent auf 4,15 GBP), ConvaTec (+ 1,30 Prozent auf 2,49 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,07 Prozent auf 22,70 GBP) und RS Group (+ 1,00 Prozent auf 7,09 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-4,26 Prozent auf 20,67 GBP), Standard Chartered (-4,25 Prozent auf 7,21 GBP), Marks Spencer (-4,20 Prozent auf 2,97 GBP), Admiral Group (-3,54 Prozent auf 25,63 GBP) und Unite Group (-3,02 Prozent auf 8,83 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 141 419 022 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 229,921 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,26 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at