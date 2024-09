FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

Am Freitag springt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,07 Prozent auf 8 290,81 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,592 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 284,91 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 284,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 299,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 283,52 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,739 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 8 345,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 179,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 593,22 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,37 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Prudential (+ 3,29 Prozent auf 7,04 GBP), Smith Nephew (+ 1,41 Prozent auf 11,47 GBP), Pershing Square (+ 1,22 Prozent auf 36,52 GBP), Ocado Group (+ 1,16 Prozent auf 3,70 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1,13 Prozent auf 75,75 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-1,27 Prozent auf 6,28 GBP), Flutter Entertainment (-1,21 Prozent auf 183,20 GBP), Intermediate Capital Group (-1,19 Prozent auf 23,16 GBP), Rolls-Royce (-1,03 Prozent auf 5,21 GBP) und Barclays (-0,99 Prozent auf 2,25 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 606 546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215,229 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 5,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

