FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Der FTSE 100 setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,11 Prozent leichter bei 8 263,59 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,557 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 273,09 Punkten in den Handel, nach 8 273,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 273,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 247,92 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.08.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 311,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Wert von 8 146,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der FTSE 100 7 711,38 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,02 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell J Sainsbury (+ 1,24 Prozent auf 2,93 GBP), RS Group (+ 1,16 Prozent auf 7,88 GBP), AstraZeneca (+ 0,92 Prozent auf 120,38 GBP), Marks Spencer (+ 0,88 Prozent auf 3,54 GBP) und Auto Trader Group (+ 0,80 Prozent auf 8,79 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Phoenix Group (-2,61 Prozent auf 5,61 GBP), Melrose Industries (-1,86 Prozent auf 4,71 GBP), Prudential (-1,37 Prozent auf 6,15 GBP), Entain (-1,36 Prozent auf 7,25 GBP) und easyJet (-1,22 Prozent auf 4,85 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 2 079 622 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219,072 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

