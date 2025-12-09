3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Langfristige Investition
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 3i-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,54 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die 3i-Aktie investiert hat, hat nun 8,666 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,94 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 276,80 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 176,80 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von 3i bezifferte sich zuletzt auf 31,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
