Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Coca-Cola HBC-Investment? 23.12.2025 10:03:42

FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola HBC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,693 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 38,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,73 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,73 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 14,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coca-Cola HBC AGmehr Nachrichten