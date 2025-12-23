FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola HBC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,693 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 38,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,73 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,73 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 14,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at