FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Glencore-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Glencore-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,43 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2 258,866 Glencore-Aktien. Die gehaltenen Glencore-Papiere wären am 25.03.2024 9 568,56 GBP wert, da der Schlussstand 4,24 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 4,31 Prozent verkleinert.

Am Markt war Glencore jüngst 52,26 Mrd. GBP wert. Das Glencore-Papier wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Das Glencore-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at