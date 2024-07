FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 09.07.2019 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag 24,69 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, befänden sich nun 40,500 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2024 auf 28,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 148,19 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,82 Prozent.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 183,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at